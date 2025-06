Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 27 июня. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

Молодожены поженились под открытым небом на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции. 61-летний основатель Amazon и 55-летняя журналистка праздновали свадьбу в течение нескольких дней.

На праздник пригласили звездных друзей: Опру Уинфри, Орландо Блум, Ким Кардашян, Крис Дженнер, Леонардо Ди Каприо. Среди известных гостей также были королева Иордании, Билл Гейтс, Франсуа-Анри Пино.

Свадебная церемония началась под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love в исполнении Маттео Бочелли.



Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото из инстаграма Лорен Санчес

Наряды молодоженов

Первыми фото Лорен Санчес поделилась в своем инстаграме, изменив название профиля на "Лорен Санчес-Безос". Невеста выбрала платье от Dolce & Gabbana в стиле русалки, с корсетом, высокой горловиной, длинным шлейфом и украшенным итальянским кружевом ручной работы.

Платье невесты / Фото из инстаграма Лорен Санчес

Джефф Безос выбрал классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой.

Пара планировала провести свадебную церемонию 28 июня в Scuola Grande della Misericordia, но из-за местных протестов решила изменить место и время проведения.