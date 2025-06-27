У списку запрошених чимало зірок шоубізнесу. Крім того, на свято запросили й представників королівської родини, телеведучих, спортсменів та дизайнерів, пише Show 24.

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Так, до Венеції вже приїхали легендарна Опра Вінфрі, телеведуча Гейл Кінг, співак Ашер та акторка Сідні Свіні, Орландо Блум та актор Леонардо Ді Капріо зі своєю 27-річною дівчиною, моделлю Вітторією Черетті.



Сідні Свіні приїхала у Венецію на весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес / Фото Getty Images

Крім того, серед гостей помітили Кім і Хлої Кардаш'ян, їхню маму Кріс Дженнер, а також Кайлі та Кендалл Дженнер.



Кім і Хлої Кардаш'ян та їхня мама Кріс Дженнер / Фото Getty Images

Також на весілля завітали співвласник модного будинку Dolce & Gabbana Доменіко Дольче, модельєр Томмі Хілфігер і дизайнерка Діана фон Фюрстенберг.

Ді Оккелепо та Томмі Хілфігер / Фото Getty Images

Серед представників королівських родин помітили королеву Йорданії Ранію Аль Абдуллу, кронпринца Хусейна бін Абдаллу разом із принцесами Раджвою Аль Хусейн та Іман бінт Хусейн, також на весілля прибула донька президента США Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером.

Хто з зірок приїхав на весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венецію: дивіться відео онлайн

Загалом на святкуванні очікують близько 200 запрошених. Весілля обіцяє стати однією з найгучніших світських подій року. Напередодні наша редакція писала все, що відомо про весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес.