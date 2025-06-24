За даними преси, гучне святкування розпочнеться вже сьогодні, 24 червня. Воно триватиме близько трьох днів. Редакція Show 24 зібрала все, що наразі відомо про весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес: місце проведення, список зіркових гостей та сукні нареченої.

До теми Джефф Безос і Лорен Санчес одружаться зовсім скоро: коли відбудеться найочікуваніше весілля року

Де відбудеться весілля

Джефф Безос і Лорен Санчес планують одружитися у Венеції. Мільярдер раніше спростовував чутки про те, що вони влаштовують зимове свято у Колорадо. Згодом мер Венеції підтвердив, що церемонія відбудеться саме в цьому історичному італійському місті.

Ми дуже пишаємося (тим, що весілля відбудеться у Венеції, – Show 24). Я не знаю, чи знайдеться в мене час, чи в нього, щоб зустрітися і потиснути руку, але це честь, що вони обрали Венецію. Венеція вкотре доводить, що вона є глобальною сценою,

– казав мер міста.

До слова, у Венеції мешканці протестують проти весілля. Люди вважають, що захід є "екстравагантною" демонстрацією багатства Безоса, що спричинить збої у місті.

У пресі підозрюють, що весілля відбудеться на розкішній яхті Джеффа Безоса Koru вартістю 500 мільйонів доларів. За іншою версією, місцем проведення може стати острів Сан-Джорджо-Маджоре, де є історична церква та культурний центр.



Лорен Санчес і Джефф Безос / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Хто запрошений на свято

Мер Венеції запевнив мешканців, що весілля не спричинить збоїв, адже на нього запрошено лише 200 гостей. Однак очікується, що серед них буде чимало зірок, як і на заручинах.

Інсайдер підтвердив People, що на весіллі будуть присутні Іванка Трамп, Джаред Кушнер, Карлі Клосс, Кріс Дженнер, Кім Кардашян, Кеті Перрі.

За іншими джерелами, на свято також можуть завітати Опра Вінфрі, Білл Гейтс, Бейонсе та Jay-Z, Леонардо Ді Капріо, Єва Лонгорія.



Дівич-вечір Лорен Санчес / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Ймовірно, наречені зупиняться у вишуканому готелі Aman, де також заброньовані номери для гостей.

Цікаво, що гостей попросили не приносити подарунки для пари, а натомість робити благодійні пожертви. У деяких виданнях повідомили, що гості отримають у подарунок венеційський скляний посуд від Laguna B та місцеву випічку від Rosa Salva.

Хто організовує захід

Джефф Безос та Лорен Санчес обрали організаторами весілля Lanza & Baucina Limited, які також створювали свято для Джорджа й Амаль Клуні у 2014 році та Сальми Хайєк та Франсуа-Анрі Піно у 2009-му. Вони запевнили, що мінімізують будь-які перешкоди для міста.

Сукні нареченої

Наразі невідомо, хто став дизайнером весільної сукні Лорен Санчес. За три дні святкувань вона може змінити близько 27 образів. Пліткують, що з цим питанням нареченій допомагає Анна Вінтур: вона запропонувала їй Oscar de la Renta. Також пару бачили на примірці у магазині Dolce & Gabbana.

Загалом Джефф Безос може витратити на це свято від 30 до 50 мільйонів доларів.