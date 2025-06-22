Зокрема, розсекретили, коли саме відбудеться весільна церемонія. Також з'явилась інформація про місце проведення та кількість гостей. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Так, за даними західних медіа, святкування триватиме три дні та відбудеться наприкінці червня в Італії. Церемонія запланована на 27 червня на острові Сан-Джорджо в Венеції – саме там розташована історична базиліка Сан-Джорджо Маджоре. Для проведення події острів повністю закриють для туристів на шість днів.

Святкування відбудеться на яхті Безоса – Koru вартістю 500 мільйонів доларів.

Святкові події розпочнуться з гала-вечора 26 червня, а завершаться розкішною вечіркою 28-го. Усього на весілля запрошено близько 200 гостей. Очікується, що серед них будуть зірки світового рівня – Кім Кардаш'ян, Кеті Перрі, Орландо Блум та навіть члени родини Дональда Трампа.

Гостей розселять у найпрестижніших готелях Венеції, зокрема в The Aman і Hotel Cipriani, де одна ніч коштує понад 2000 доларів. Для зручності організатори також зарезервували десятки водних таксі, приватні човни та інший транспорт.

Попередні оцінки вказують, що святкування обійдеться в 15-20 мільйонів доларів. У вартість входять витрати на оренду локацій, кейтеринг, логістику та весільну сукню, яку обрала Санчес. Який саме бренд вона обрала – тримається в секреті, але серед її фаворитів – Dior, Valentino та Dolce & Gabbana.

Цікаво, що все весільне планування бере на себе сама Лорен Санчес.

Нагадаємо, що Джефф Безос зробив пропозицію Лорен у 2023 році під час круїзу на своїй яхті. Він їй подарував каблучку з діамантом у 15-20 каратів, вартістю до 5 мільйонів доларів.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, який вигляд мала наречена Джеффа Безоса в юності.