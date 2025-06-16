Однак, виявилося, попри сьогоднішнє життя в розкоші, дитинство Лорен було зовсім іншим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Санчес.
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Так, у День батька, 15 червня, журналістка опублікувала архівні фото зі свого минулого. На одному – скромна кімната, старий телевізор і різдвяна ялинка. На іншому – вона поруч із батьком біля невеличкого будинку в рідному Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Дякую за силу, любов і сміх, які ти приносиш у наше життя. Вдячна сьогодні й щодня,
– написала Санчес під публікацією.
Лорен Санчес з батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Лорен Санчес
- Вона народилася і провела дитинство в місті Альбукерке, штат Нью-Мексико. Там вона навчалася у середній школі Дель Норте, де займалася чирлідингом.
- Після школи Санчес переїхала до Каліфорнії, спочатку навчалася в коледжі Ель-Каміно, а згодом вступила до Університету Південної Каліфорнії.
- Кар'єру Лорен починала як стажерка на телеканалі в Лос-Анджелесі, а першим досвідом у журналістиці для неї була робота репортеркою в місті Фінікс. Згодом вона повернулася до Лос-Анджелеса, де стала кореспонденткою популярного шоу Extra.
- Крім того, Санчес реалізувала себе в авіації – вона отримала ліцензію пілота й заснувала Black Ops Aviation – компанію, що займається зйомками з повітря.
- До того ж у Лорен троє дітей: син Нікко від спортсмена Тоні Гонсалеса та двоє – Еван і Елла – від колишнього чоловіка Патріка Вайтселла.