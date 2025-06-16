Однак, виявилося, попри сьогоднішнє життя в розкоші, дитинство Лорен було зовсім іншим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Санчес.

До теми "Йому тут не раді": у Венеції протестують проти весілля Джеффа Безоса

Так, у День батька, 15 червня, журналістка опублікувала архівні фото зі свого минулого. На одному – скромна кімната, старий телевізор і різдвяна ялинка. На іншому – вона поруч із батьком біля невеличкого будинку в рідному Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Дякую за силу, любов і сміх, які ти приносиш у наше життя. Вдячна сьогодні й щодня,

– написала Санчес під публікацією.





Лорен Санчес з батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Лорен Санчес