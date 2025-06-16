Однако, оказалось, несмотря на сегодняшнюю жизнь в роскоши, детство Лорен было совсем другим. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Санчес.
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Так, в День отца, 15 июня, журналистка опубликовала архивные фото из своего прошлого. На одном – скромная комната, старый телевизор и рождественская елка. На другом – она рядом с отцом возле небольшого дома в родном Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Спасибо за силу, любовь и смех, которые ты приносишь в нашу жизнь. Благодарна сегодня и каждый день,
– написала Санчес под публикацией.
Лорен Санчес с отцом / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Лорен Санчес
- Она родилась и провела детство в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Там она училась в средней школе Дель Норте, где занималась черлидингом.
- После школы Санчес переехала в Калифорнию, сначала училась в колледже Эль-Камино, а затем поступила в Университет Южной Калифорнии.
- Карьеру Лорен начинала как стажерка на телеканале в Лос-Анджелесе, а первым опытом в журналистике для нее была работа репортером в городе Финикс. Впоследствии она вернулась в Лос-Анджелес, где стала корреспонденткой популярного шоу Extra.
- Кроме того, Санчес реализовала себя в авиации – она получила лицензию пилота и основала Black Ops Aviation – компанию, занимающуюся съемками с воздуха.
- К тому же у Лорен трое детей: сын Никко от спортсмена Тони Гонсалеса и двое – Эван и Элла – от бывшего мужа Патрика Уайтселла.