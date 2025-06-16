Однако, оказалось, несмотря на сегодняшнюю жизнь в роскоши, детство Лорен было совсем другим. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Санчес.

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Так, в День отца, 15 июня, журналистка опубликовала архивные фото из своего прошлого. На одном – скромная комната, старый телевизор и рождественская елка. На другом – она рядом с отцом возле небольшого дома в родном Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Спасибо за силу, любовь и смех, которые ты приносишь в нашу жизнь. Благодарна сегодня и каждый день,

– написала Санчес под публикацией.





Лорен Санчес с отцом / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Лорен Санчес