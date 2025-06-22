В частности, рассекретили, когда именно состоится свадебная церемония. Также появилась информация о месте проведения и количестве гостей. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Так, по данным западных медиа, празднование продлится три дня и состоится в конце июня в Италии. Церемония запланирована на 27 июня на острове Сан-Джорджо- в Венеции – именно там расположена историческая базилика Сан-Джорджо Маджоре. Для проведения события остров полностью закроют для туристов на шесть дней.

Празднование состоится на яхте Безоса – Koru стоимостью 500 миллионов долларов.

Праздничные события начнутся с гала-вечера 26 июня, а завершатся роскошной вечеринкой 28-го. Всего на свадьбу приглашено около 200 гостей. Ожидается, что среди них будут звезды мирового уровня – Ким Кардашьян, Кэти Перри, Орландо Блум и даже члены семьи Дональда Трампа.

Гостей расселят в самых престижных отелях Венеции, в частности в The Aman и Hotel Cipriani, где одна ночь стоит более 2000 долларов. Для удобства организаторы также зарезервировали десятки водных такси, частные лодки и другой транспорт.

Предварительные оценки указывают, что празднование обойдется в 15-20 миллионов долларов. В стоимость входят расходы на аренду локаций, кейтеринг, логистику и свадебное платье, которое выбрала Санчес. Какой именно бренд она выбрала – держится в секрете, но среди ее фаворитов – Dior, Valentino и Dolce & Gabbana.

Интересно, что все свадебное планирование берет на себя сама Лорен Санчес.

Напомним, что Джефф Безос сделал предложение Лорен в 2023 году во время круиза на своей яхте. Он ей подарил кольцо с бриллиантом в 15-20 каратов, стоимостью до 5 миллионов долларов.

Заметим, накануне наша редакция писала о том, как выглядела невеста Джеффа Безоса в юности.