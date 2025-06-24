По данным прессы, громкое празднование начнется уже сегодня, 24 июня. Оно продлится около трех дней. Редакция Show 24 собрала все, что сейчас известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес: место проведения, список звездных гостей и платья невесты.

К теме Джефф Безос и Лорен Санчес поженятся совсем скоро: когда состоится самая ожидаемая свадьба года

Где состоится свадьба

Джефф Безос и Лорен Санчес планируют пожениться в Венеции. Миллиардер ранее опровергал слухи о том, что они устраивают зимний праздник в Колорадо. Впоследствии мэр Венеции подтвердил, что церемония состоится именно в этом историческом итальянском городе.

Мы очень гордимся (тем, что свадьба состоится в Венеции, – Show 24). Я не знаю, найдется ли у меня время, или у него, чтобы встретиться и пожать руку, но это честь, что они выбрали Венецию. Венеция в очередной раз доказывает, что она является глобальной сценой,

– говорил мэр города.

К слову, в Венеции жители протестуют против свадьбы. Люди считают, что мероприятие является "экстравагантной" демонстрацией богатства Безоса, что повлечет сбои в городе.

В прессе подозревают, что свадьба состоится на роскошной яхте Джеффа Безоса Koru стоимостью 500 миллионов долларов. По другой версии, местом проведения может стать остров Сан-Джорджо-Маджоре, где есть историческая церковь и культурный центр.



Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото из инстаграма Лорен Санчес

Кто приглашен на праздник

Мэр Венеции заверил жителей, что свадьба не повлечет сбоев, ведь на него приглашены только 200 гостей. Однако ожидается, что среди них будет немало звезд, как и на помолвке.

Инсайдер подтвердил People, что на свадьбе будут присутствовать Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Карли Клосс, Крис Дженнер, Ким Кардашян, Кэти Перри.

По другим источникам, праздник также могут посетить Опра Уинфри, Билл Гейтс, Бейонсе и Jay-Z, Леонардо Ди Каприо, Ева Лонгория.



Девичник Лорен Санчес / Фото из инстаграма Лорен Санчес

Вероятно, невесты остановятся в изысканном отеле Aman, где также забронированы номера для гостей.

Интересно, что гостей попросили не приносить подарки для пары, а вместо этого делать благотворительные пожертвования. В некоторых изданиях сообщили, что гости получат в подарок венецианскую стеклянную посуду от Laguna B и местную выпечку от Rosa Salva.

Кто организует мероприятие

Джефф Безос и Лорен Санчес выбрали организаторами свадьбы Lanza & Baucina Limited, которые также создавали праздник для Джорджа и Амаль Клуни в 2014 году и Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино в 2009-м. Они заверили, что минимизируют любые препятствия для города.

Платья невесты

Пока неизвестно, кто стал дизайнером свадебного платья Лорен Санчес. За три дня празднований она может сменить около 27 образов. Сплетничают, что с этим вопросом невесте помогает Анна Винтур: она предложила ей Oscar de la Renta. Также пару видели на примерке в магазине Dolce & Gabbana.

В общем Джефф Безос может потратить на этот праздник от 30 до 50 миллионов долларов.