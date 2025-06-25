Места проведения вечеринки по случаю свадьбы Безоса и Санчес, которая будет проходить три дня, официально не были объявлены. Однако празднования должны были завершиться в субботу в Scuola Grande della Misericordia, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

К слову Яхта за полмиллиона и звездные гости: все о свадьбе года Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Местный чиновник из Венеции в комментарии BBC подтвердил, что событие состоится в Арсенале. Гости соберутся как можно дальше от центра. Активисты радуются, а депутат городского совета назвал их протесты "абсурдными".

Свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес должны посетить звездные гости. В сети ходят слухи, что среди присутствующих будут Ким Кардашьян, Мик Джаггер, Леонардо Ди Каприо и члены семьи Дональда Трампа.

Ожидаются, что аэропорт Венеции будет переполнен частными самолетами, а гавань – яхтами. Сообщается, что пять отелей забронированы полностью, а бывшие морские пехотинцы США будут следить за безопасностью.

Протесты в Венеции из-за свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес

В Венеции люди вышли на протесты из-за свадьбы Джеффа Безоса, ведь считают ее демонстрацией богатого образа жизни. По всему городу расклеены плакаты и развешаны баннеры.

В то же время местные чиновники раскритиковали активистов. Один из них заявил, что свадьба Безоса и Санчес улучшит экономику Венеции, а все 200 гостей – тщательно отобраны. Мероприятия должны проводиться в частных помещениях.

В Венеции есть проблема с туризмом – туда приезжает большое количество посетителей. Протестующими утверждают, что местных жителей вытесняют. Кроме того, из-за изменения климата есть угроза затопления.