В то же время только один из них получил главный приз шоу – возможность учиться в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже. Сообщает Show 24 со ссылкой на СТБ.

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Так, победительницей 15 сезона "Мастер Шеф" стала Нэнси Топко.

Благодарна всем и каждому. Спасибо судьям, каждый вердикт, каждое замечание, каждое ваше "верю в тебя" – неоценимы. Это честь работать рядом с такими шефами. Спасибо всем, кто меня поддерживал на протяжении сезона, вы – мои крылья. Только вперед,

– написала девушка в соцсетях после объявления результатов.

Для справки! Каждый финалист должен был за три часа приготовить сет из трех блюд – закуску, основное и десерт, объединенных единой концепцией. Свои работы финалисты презентовали судьям шоу: Эктору Хименесу-Браво, Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому.

Нэнси в финале проекта на закуску подала шримкейки с лаймом, дополненные пеной из кокосового молока и помидорами, компрессированные в пасте том-ям и чили. Основным блюдом был осьминог с соусом рамеско, а на десерт – свекла со смородиновым кюли, ароматом можжевельника и бисквит, пропитанный японским саке.

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Что известно о Нэнси Топко

Девушка не только талантливый кулинар, но и успешная модель. С 15 лет она работает за рубежом, появлялась на обложке Vogue Япония, участвовала в фотосессиях для Elle Czech Republic, Vanity Fair и других глянцевых изданий. Работала в Сеуле, выходила на подиум во время Недели моды в Милане и снималась в кампании Valentino.

Однако, как признается сама Нэнси, именно кулинария помогла ей в самый сложный период жизни – во время борьбы с анорексией. Путешествуя по миру, девушка побывала в 26 странах, где открывала для себя новые вкусы и национальные блюда. Именно любовь к кулинарии вдохновила ее принять участие в "Мастер Шеф" и в конце концов привела 25-летнюю киевлянку к победе в проекте.