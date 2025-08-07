Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч отримав спортивну травму під час півфінального матчу чемпіонату Києва з пляжного футболу. Він емоційно прокоментував ситуацію, підкресливши, що для нього як для бігуна – це справжня катастрофа.

Крім того, показав кадри з лікарні, де йому наклали гіпс, і розповів, як тепер планує адаптуватися до нового життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анатолія Анатоліча.

Так, під час гри у пляжний футбол суперник порушив правила та зламав телеведучому два пальці.

Це не поранення і не травма під час порятунку людини. Тут немає нічого героїчного. Просто тупий перелом двох пальців. Гіпс. І кілька місяців я випадаю зі свого ритму. Чесно. Дуже боляче це усвідомлювати,

– написав він.

Анатолій Анатоліч зізнався, що травма дається йому складно насамперед психологічно. Ще нещодавно він був у чудовій фізичній формі, активно бігав і мав чіткий ритм життя. Та тепер усі плани зруйновані, і невідомо, скільки часу знадобиться на повне відновлення.

Багато хто пише, що це знак від Всесвіту: зупинись, перепочинь. Але я не хотів гальмувати й відпочивати. Зараз в мене стадія страждання і не прийняття цього тимчасового стану. Як для бігуна – це п*зд*ць. Був в чудовій формі, але зараз все йде нанівець,

– зазначив шоумен.

До речі, це вже не перша подібна травма в житті Анатолія Анатоліча. У липні 2023 року ведучий також зламав палець – щоправда, тоді лише один. Як розповідав шоумен, це також сталося під час гри у футбол.