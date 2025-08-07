Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич получил спортивную травму во время полуфинального матча чемпионата Киева по пляжному футболу. Он эмоционально прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что для него как для бегуна это настоящая катастрофа.

Кроме того, показал кадры из больницы, где ему наложили гипс, и рассказал, как теперь планирует адаптироваться к новой жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анатолия Анатолича.

Так, во время игры в пляжный футбол соперник нарушил правила и сломал телеведущему два пальца.

Это не ранение и не травма во время спасения человека. Здесь нет ничего героического. Просто тупой перелом двух пальцев. Гипс. И несколько месяцев я выпадаю из своего ритма. Честно. Очень больно это осознавать,

– написал он.

Анатолий Анатолич признался, что травма дается ему сложно прежде всего психологически. Еще недавно он был в прекрасной физической форме, активно бегал и имел четкий ритм жизни. Теперь все планы разрушены, и неизвестно, сколько времени понадобится на полное восстановление.

Многие пишут, что это знак от Вселенной: остановись, передохни. Но я не хотел тормозить и отдыхать. Сейчас у меня стадия страдания и не принятия этого временного состояния. Как для бегуна – это п*зд*ц. Был в прекрасной форме, но сейчас все идет на нет,

– отметил шоумен.

Кстати, это уже не первая подобная травма в жизни Анатолия Анатолича. В июле 2023 года ведущий также сломал палец – правда, тогда только один. Как рассказывал шоумен, это также произошло во время игры в футбол.