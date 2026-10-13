"Цілителя" Кашпіровського, який помер в Росії, поховали в Україні

13 жовтня на Центральному кладовищі у Вінниці таємно поховали Анатолія Кашпіровського, який здобув популярність завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х років.

Про це повідомило Суспільне Вінниця з посиланням на власні джерела.

На Центральному кладовищі у Вінниці також поховані батьки Анатолія Кашпіровського – Михайло та Ядвіга, а також його донька Олена. Могила гіпнотизера розташована приблизно за 20 метрів від поховань рідних.

Могила Анатолія Кашпіровського / Фото Суспільне Вінниця

Нагадаємо, що саме в Україні Кашпіровський народився, навчався та розпочав свій професійний шлях. Згодом він переїхав до Росії, де 3 жовтня помер в одній із московських лікарень.

За словами племінника Кашпіровського Юрія Мамаєва, гіпнотизер пішов з життя від раку шлунка, який поширився на печінку, легені та мозок. Безпосередньою причиною смерті стала поліорганна недостатність.

Додамо, що раніше стало відомо про смерть російського журналіста та музичного критика Сергія Сосєдова. В Україні він став відомим, зокрема, завдяки участі в ролі судді шоу "Х-Фактор".