У КМДА пояснили, чому Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі

У департаменті культури Київської міської державної адміністрації пояснили, чому директора, художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, повернули на посаду.

У КМДА зауважили, що для звільнення Білоуса потрібна ухвала слідчого судді, передає Show 24.

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Департамент культури не може самостійного відсторонити Андрія Білоуса від виконання обов'язків лише через відкриття кримінального провадження. Для цього потрібна ухвала слідчого судді, винесена за клопотанням слідчого або прокурора, пояснили у КМДА.

На початку лютого департамент культури звертався до Національної поліції України, аби з'ясувати, чи відкрили проти директора, художнього керівника Молодого театру кримінальне провадження. У березні правоохоронці відповіли, що внесли до реєстру досудових розслідувань заяви адвоката в інтересах колишніх студенток Київського університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого щодо сексуальних домагань з боку Андрія Білоуса.

У департаменті наголошують, що в разі отримання правових документів, які підтверджують порушення А.Ф.Білоусом норм законів України, зафіксованих у встановленому законодавством порядку, департамент без зволікань припинить з ним трудові відносини. Або відсторонить на підставі ухвали слідчого судді,

– йдеться у заяві КМДА.

Головне про скандал з Андрієм Білоусом

Нагадаємо, першою про сексуальні домагання з боку Андрія Білоуса заявила 23-річна Софія Сапожнік. Спершу вона зробила це анонімно, а потім розкрила своє ім'я. Дівчина раніше навчалася в його майстерні при КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого. Згодом про подібні випадки розповіли ще кілька колишніх студенток.

КНУТКіТ імені Карпенка-Карого розпочав службове розслідування, а Андрія Білоуса відсторонили від викладацької діяльності до завершення розслідування.

10 лютого біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації пройшла акція протесту з вимогою відсторонити Андрія Білоуса від роботи у театрі. Водночас поліція відкрила проти нього кримінальне провадження. Згодом у КМДА повідомили, що відсторонять режисера від посади директора, художнього керівника. 14 березня стало відомо, що Андрій Білоус повернувся в Молодий театр.