Я подав заяву добровільно, – Андрій Білоус пояснив, чому пішов з Молодого театру
- Андрій Білоус звільнився з посади директора – художнього керівника Молодого театру, пояснюючи це бажанням знизити внутрішню напругу та запобігти конфлікту.
- Тимчасово обов'язки керівника Молодого театру виконуватиме Ірина Грицуляк, невідомо, що буде з виставами Білоуса в репертуарі театру.
Режисер Андрій Білоус звільнився з посади директора – художнього керівника Молодого театру. Він прокоментував своє рішення.
Андрій Білоус продовжує відкидати звинувачення у сексуальних домаганнях. Він пояснив, чому пішов з Молодого театру, у коментарі для Радіо Культура, передає Show 24.
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Я подав заяву про звільнення добровільно. Рішення ухвалене мною винятково для зниження внутрішньої напруги в колективі та запобігання подальшій ескалації конфлікту,
– заявив режисер.
Андрій Білоус додав, що законних підстав для того, щоб припинити з ним контракт, немає. Це підтвердили у відповіді КМДА на електронну петицію. Він заявив, що пішов з посади лише для того, щоб Молодий театр продовжував стабільну роботу.
"Я не визнаю за собою жодних правопорушень. Жодна компетентна установа не встановила моєї вини. Проте, враховуючи суспільний резонанс, вважаю за доцільне усунути фактор, який використовується для дестабілізації театру", – зазначив Андрій Білоус.
Андрій Білоус більше не є керівником Молодого театру
- У середу, 14 травня, стало відомо, що Андрій Білоус звільнився з посади директора – художнього керівника Молодого театру.
- Тимчасово обов'язки керівника виконуватиме Ірина Грицуляк, яка брала на себе цю відповідальність після попереднього відсторонення, пише Суспільне Культура.
- Також невідомо, що буде з виставами Андрія Білоуса, що в репертуарі Молодого театру. Раніше режисер планував забрати права на їхній показ.