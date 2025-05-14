Андрей Белоус продолжает отвергать обвинения в сексуальных домогательствах. Он объяснил, почему ушел из Молодого театра, в комментарии для Радио Культура, передает Show 24.

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Я подал заявление об увольнении добровольно. Решение принято мной исключительно для снижения внутреннего напряжения в коллективе и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта,

– заявил режиссер.

Андрей Белоус добавил, что законных оснований для того, чтобы прекратить с ним контракт, нет. Это подтвердили в ответе КГГА на электронную петицию. Он заявил, что ушел с должности только для того, чтобы Молодой театр продолжал стабильную работу.

"Я не признаю за собой никаких правонарушений. Ни одно компетентное учреждение не установило моей вины. Однако, учитывая общественный резонанс, считаю целесообразным устранить фактор, который используется для дестабилизации театра", – отметил Андрей Белоус.

Андрей Белоус больше не является руководителем Молодого театра