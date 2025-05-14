Андрей Белоус подал заявление на увольнение с должности директора Молодого театра. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Департамент культуры КГГА.
Важно "Не молчите": актеры Молодого театра со сцены рассказали о домогательствах Андрея Билоуса
Таким образом режиссер оставил должность директора, художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Соответствующий приказ Департамента подписан.
Дальнейшие решения относительно того, кто временно будет занимать должность руководителя театра, будут приниматься в соответствии с законом.
В Департаменте культуры напомнили о своей неизменной принципиальной позиции о том, что любые проявления харассмента, дискриминации и совершение оскорбительных или унизительных действий в учреждениях культуры – недопустимы.
Что известно о скандале вокруг Андрея Билоуса
- В январе 2025 года руководителя Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Бывшая студентка рассказала о переписке с режиссером, который требовал от нее интимных фото, обсуждал сексуальные фантазии и распространял фото других девушек.
- Андрея Белоуса отстранили от преподавания и руководства Молодым театром, а полиция открыла уголовное производство. Сам режиссер отрицает обвинения и заявил, что это "организованная кампания против него".
- Через 30 дней срок, на который отстранили Билоуса, истек, поэтому он восстановился в должности и вернулся к работе в театре. А в апреле 2025 даже получил звание доцента. В КГГА заявили, что его не могут уволить, поскольку на это нет соответствующих правовых механизмов.
- Маша Ефросинина занялась оглаской скандала и опубликовала переписку студенток с Билоусом, некоторые из них были несовершеннолетними. Она призвала подписать петицию об увольнении режиссера.
- 8 мая в Молодом театре состоялся спектакль "Опасные связи", режиссером которого был Белоус. После его завершения актеры со сцены рассказали о домогательствах со стороны руководителя и призвали не дать этому делу затихнуть. По их словам, следствие продолжается, но особого прогресса нет.