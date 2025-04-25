Об этом актер сказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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Так, актер заявил, что ситуация искусственно раздута медиа, и призвал людей воздержаться от преждевременных суждений, поскольку официальные расследования еще продолжаются.

Говорим о тех вещах, которые не доказаны, но "раздуты" в СМИ. Полиция, которая делала исследования и расследовала эти дела, не дала никакого заключения, что это было. Если продолжается расследование, то чего же мы сейчас говорим о них?,

– подчеркнул Бенюк.

Он также рассказал, что считает Юрия Высоцкого профессионалом своего дела. По словам актера, скандал – это "внутренняя кухня", которую должны решать непосредственно преподаватель и студенты, которых он назвал как "неудачных".

Не надо на это обращать внимание. Высоцкий – хороший специалист. То, что они говорят – это внутренняя кухня, которую должен расхлебывать Высоцкий и те неудачные студентки, студенты, которых в университете очень много,

– сказал Богдан Бенюк.

Когда журналистка заметила, что среди тех, кто выступил с обвинениями против Высоцкого, есть известные актеры и актрисы, в частности Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару, актер сменил тему и отказался продолжать дискуссию. Он отметил, что ему не интересен диспут на эту тему, и что он предпочитает обсуждение будущего кино и театра. Актер добавил, что "жизнь все покажет".

Интервью с Богданом Бенюком: смотрите видео онлайн

Заметим, накануне мы писали расширенный материал о скандале вокруг преподавателей КНУТКиТ им. Карпенко-Карого – Андрея Билоуса, Юрия Высоцкого и Владимира Талашко, которых обвинили в неподобающем поведении в отношении студентов