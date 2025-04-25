Ранее протокол требовал, чтобы женщины носили длинное черное платье с высоким воротником и длинными рукавами, а также черную мантилью, однако с 1980-х годов эти правила стали более гибкими – разрешена длина миди, а вуаль на голове не обязательна. О визитах принцесс, королев и первых леди с Папой Франциском – пишет Show 24.

Не пропустите Участница "Супер топ-модель по-украински" Александра Литвин вышла замуж в США

Так, 29 августа 2013 года король Иордании Абдалла II и королева Рания встретились с Папой Франциском. Королева Рания надела черное платье и прикрыла голову белым платком.



Король Иордании Абдалла II и королева Рания встретились с Папой Франциском / Фото Getty Images

Кроме того, королева Рания встречалась в этом году с Папой Римским в Ватикане во время Международного саммита по правам детей.

В следующем году в апреле королева Великобритании Елизавета II во время однодневного визита в Рим тоже познакомилась с Папой Франциском. Королева для этой встречи выбрала фиолетовую шляпку с цветами, платье в цветочный принт и фиолетовую накидку.

Королева Великобритании Елизавета II встретилась с Папой Франциском: смотрите видео онлайн

Король Испании Хуан Карлос и королева София посетили Папу во время частной аудиенции 28 апреля 2014 года. Королева София появилась в белом костюме.



Папа Франциск встретился с королем Испании Хуаном Карлосом и королевой Софией / Фото Getty Images

Для справки! Существует "привилегия белого", которая позволяет только семерым католическим королевам и принцессам носить белую одежду на официальных встречах с Папой Римским, тогда как другие женщины должны придерживаться черного наряда. Среди них – королева Испании София, королева Бельгии Паола, Великая герцогиня Люксембургская Мария Тереза, принцесса Неаполитанская Марина Дориа, принцесса Монако Шарлин, королева Бельгии Матильда и королева Испании Летиция.

30 июня 2014 года король Испании Филипп VI и королева Летиция имели частную аудиенцию в личной библиотеке понтифика. Королева Летиция выбрала строгий белый костюм с юбкой и туфли с открытым мысом.



Папа Римский Франциск, Фелипе VI из Испании и Летиция Ортис / Фото Getty Images

9 марта 2015 года Папа Франциск встретился с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой. Королева Бельгии выбрала наряд с платьем и пальто. К своему наряду она добавила белый кружевной платок на голову.



Король Филипп и королева Матильда встречаются с Папой Франциском / Фото Getty Images

27 апреля 2015 года королева Швеции Сильвия, принцесса Мадлен, Кристофер О'Нилл и их дочь Леонора встретились с понтификом. Годовалая принцесса Леонора была в белом платье и кардигане, а королева и принцесса, следуя традиции, надели все черное и покрыли головы.



Папа Римский Франциск и королевская семья Швеции / Фото Getty Images

9 ноября 2015 года президент Польши Анджей Дуда, Агата Корнхаузер-Дуда и их дочь Кинга Дуда встретились с Папой. Мать с дочерью подобрали похожие черные платья и каблуки.

18 января 2016 года княгиня Шарлин и князь Монако Альбер II имели частную аудиенцию. Для этой встречи Шарлин надела белое пальто, перчатки, белое литургическое кружево и бежевые туфли.

20 марта 2016 года Великий герцог Люксембурга Анри и Великая герцогиня Мария Тереза с внуками принцами Габриэлем и Ноем и принцессой Амалией тоже встретились с Папой Франциском. Великая герцогиня, пользуясь правом носить белый цвет, выбрала костюм, который состоял из пиджака и юбки, каблуки с острым носом и клатч в тон.

25 апреля 2016 года король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима и их дочери Катарина-Амалия, Алексия и Ариана посетили понтифика. Максима появилась в черном наряде. Она надела черное платье и мантилью.

24 мая 2017 года президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп встретились с Папой во время первой каденции американского президента. Первая леди США тогда надела кружевной черный наряд от Dolce & Gabbana, покрыла голову и обула черные туфли.

Мелания и Дональд Трамп встретились с Папой Франциском: смотрите видео онлайн

Президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон имели частную аудиенцию 26 июня 2018 года. Первая леди Франции тогда надела строгое черное платье.

15 октября 2018 года президент Польши Анджей Дуда и его жена Агата Корнхаузер-Дуда во второй раз посетили Папу.

8 ноября 2018 года тогда еще кронпринц Фредерик X и кронпринцесса Мэри Датской встретились с понтификом. Мэри надела строгий наряд и покрыла голову мантильей.

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская имели частную аудиенцию в Ватикане 8 февраля 2020 года. Для встречи с Папой первая леди Украины выбрала сдержанное платье миди черного цвета с баско, подчеркнутое тонким кожаным ремешком на талии. Образ завершали черные туфли-лодочки на каблуках.

Заметим, что в ноябре 2024 года Елена Зеленская вновь встретилась с Папой Римским в рамках поездки для участия в мессе, посвященной 1000 дней от начала полномасштабного вторжения России в Украину. Аудиенция состоялась в Апостольском дворце. Вместе с первой леди тогда также присутствовала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

29 октября 2021 года президент США Джо Байден и Джилл Байден посетили Ватикан. Первая леди Америки появилась в костюме с леопардовым принтом от Adam Lippes, состоящий из юбки и пиджака, дополнив образ кружевной мантильей.



Супруги Байдены встретились с Папой Франциском / Фото Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла имели первую аудиенцию у Папы Франциска после восшествия Чарльза на престол только в апреле 2025 года. Встреча символически совпала с 20-й годовщиной их бракосочетания и прошла в ватиканском доме Санта Марта. Королева Камилла надела лаконичное черное платье от Anna Valentine.