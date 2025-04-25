Александра опубликовала фотографии с избранником в инстаграме, передает Show 24. Она также поделилась подробностями свадьбы.
Не пропустите Сын покойного телеведущего Игоря Пелыха женился: фото с церемонии
Александра Литвин рассказала, что они с Тимуром расписались в Центральном парке в Нью-Йорке. Она отметила, что рядом были только близкие друзья. Девушка добавила, что свадьба была такой, о которой она мечтала.
Простая, спокойная, но с большой историей воспоминаний,
– написала Литвин.
Александра Литвин вышла замуж / Скриншот из инстаграма
Пара также устроила романтическую фотосессию. На некоторых фото Александра и Тимур позируют с сыном. Литвин впервые стала мамой в феврале 2024 года. Пара назвала мальчика Дэвидом.
Вчера я женилась на своем лучшем друге, моей самой большой любви, моем всем мире,
– подписала фото Александра Литвин.
Александра Литвин с мужем Тимуром / Фотограф Vladimir Chirin
Отметим, что Александра Литвин и ее избранник Тимур проживают в США, а именно в Майами, как указано в инстаграме девушки.
Ранее мы сообщали, что дизайнерка Катя Сильченко во второй раз вышла замуж.