Александра опубликовала фотографии с избранником в инстаграме, передает Show 24. Она также поделилась подробностями свадьбы.

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Александра Литвин рассказала, что они с Тимуром расписались в Центральном парке в Нью-Йорке. Она отметила, что рядом были только близкие друзья. Девушка добавила, что свадьба была такой, о которой она мечтала.

Простая, спокойная, но с большой историей воспоминаний,

– написала Литвин.

Александра Литвин вышла замуж / Скриншот из инстаграма

Пара также устроила романтическую фотосессию. На некоторых фото Александра и Тимур позируют с сыном. Литвин впервые стала мамой в феврале 2024 года. Пара назвала мальчика Дэвидом.

Вчера я женилась на своем лучшем друге, моей самой большой любви, моем всем мире,

– подписала фото Александра Литвин.

Александра Литвин с мужем Тимуром / Фотограф Vladimir Chirin

Отметим, что Александра Литвин и ее избранник Тимур проживают в США, а именно в Майами, как указано в инстаграме девушки.

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