Иван Пелых, который во время полномасштабного вторжения присоединился к войску, сделал предложение Ксении в прошлом месяце. На днях влюбленные поженились, о чем рассказали в социальных сетях, пишет Show 24.
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Фотографиями со свадебной церемонии пара поделилась в инстаграме. Ксения надела белое платье, а в руках держала букет. Свой образ она дополнила украшениями, а также сделала макияж и прическу. Иван показался в черном костюме.
На одном из фото влюбленные позируют с собачкой. Ксения и Иван не рассказали подробности. Однако, вероятно, празднование прошло в семейном кругу за ужином.
Иван Пелых женился на любимой / Скриншоты из инстаграма
Иван и Ксения поженились: видео из инстаграма девушки
Что известно об Иване Пелыхе и Ксении
- Иван Пелых – сын украинского телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП в Киеве в мае 2009 года. После начала полномасштабного вторжения парень стал на защиту Украины. В мае прошлого года военнослужащий поделился, что получил награду министра обороны Рустема Умерова
- Любимая Ивана, Ксения, работает менеджером в Благотворительном фонде Сергея Притулы.
- Иван Пелых сделал предложение любимой в Португалии.