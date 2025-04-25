Іван Пелих, який під час повномасштабного вторгнення долучився до війська, освідчився Ксенії минулого місяця. Днями закохані одружилися, про що розповіли у соціальних мережах, пише Show 24.
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Світлинами з весільної церемонії пара поділилась в інстаграмі. Ксенія одягла білу сукню, а в руках тримала букет. Свій образ вона доповнила прикрасами, а також зробила макіяж та зачіску. Іван показався у чорному костюмі.
На одному з фото закохані позують з песиком. Ксенія та Іван не розповіли подробиць. Однак, ймовірно, святкування пройшло у сімейному колі за вечерею.
Іван Пелих одружився з коханою / Скриншоти з інстаграму
Іван та Ксенія одружилися: відео з інстаграму дівчини
Що відомо про Івана Пелиха та Ксенію
- Іван Пелих – син українського телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув в ДТП у Києві в травні 2009 року. Після початку повномасштабного вторгнення хлопець став на захист України. У травні минулого року військовослужбовець поділився, що отримав відзнаку міністра оборони Рустема Умєрова
- Кохана Івана, Ксенія, працює менеджеркою у Благодійному фонді Сергія Притули.
- Іван Пелих освідчився коханій у Португалії.