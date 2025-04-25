Олександра опублікувала фотографії з обранцем в інстаграмі, передає Show 24. Вона також поділилась подробицями весілля.

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Олександра Литвин розповіла, що вони з Тимуром розписалися в Центральному парку в Нью-Йорку. Вона зазначила, що поряд були тільки близькі друзі. Дівчина додала, що весілля було таким, про яке вона мріяла.

Просте, спокійне, але з великою історією спогадів,

– написала Литвин.

Олександра Литвин вийшла заміж / Скриншот з інстаграму

Пара також влаштувала романтичну фотосесію. На деяких фото Олександра та Тимур позують з сином. Литвин вперше стала мамою в лютому 2024 року. Пара назвала хлопчика Девідом.

Вчора я одружилася зі своїм найкращим другом, моїм найбільшим коханням, моїм усім світом,

– підписала фото Олександра Литвин.

Олександра Литвин з чоловіком Тимуром / Фотограф Vladimir Chirin

Зазначимо, що Олександра Литвин та її обранець Тимур проживають у США, а саме в Маямі, як зазначено в інстаграмі дівчини.

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