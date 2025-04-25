Про це актор сказав у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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Так, актор заявив, що ситуація штучно роздута медіа, та закликав людей утриматися від передчасних суджень, оскільки офіційні розслідування ще тривають.

Говоримо про ті речі, які не доказані, але "роздуті" у ЗМІ. Поліція, яка робила дослідження і розслідувала ці справи, не дала ніякого висновку, що це було. Якщо триває розслідування, то чого ж ми зараз говоримо про них?,

– наголосив Бенюк.

Він також розповів, що вважає Юрія Висоцького професіоналом своєї справи. За словами актора, скандал – це "внутрішня кухня", яку мають вирішувати безпосередньо викладач та студенти, яких він назвав як "невдалих".

Не треба на це зважати. Висоцький – хороший спеціаліст. Те, що вони говорять – це внутрішня кухня, яку має розхлібати Висоцький і ті невдалі студентки, студенти, яких в університеті дуже багато,

– сказав Богдан Бенюк.

Коли журналістка зауважила, що серед тих, хто виступив зі звинуваченнями проти Висоцького, є відомі актори та акторки, зокрема Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару, актор змінив тему і відмовився продовжувати дискусію. Він зазначив, що йому не цікавий диспут на цю тему, і що він віддає перевагу обговоренню майбутнього кіно та театру. Актор додав, що "життя все покаже".

Інтерв'ю з Богданом Бенюком: дивіться відео онлайн

Зауважимо, напередодні ми писали розширений матеріал про скандал навколо викладачів КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого – Андрія Білоуса, Юрія Висоцького та Володимира Талашка, яких звинуватили у неналежній поведінці щодо студентів