Андрій Бєдняков зізнався, які у нього стосунки з ексдружиною

Телеведучий і актор Андрій Бєдняков зізнався, які у нього стосунки з Анастасією Короткою після розлучення. Пара була разом 16 років, 10 з яких – у шлюбі. За цей час у них народилося двоє дітей.

Бєдняков зазначив, що вони з колишньою дружиною не сварилися та підтримують хороші стосунки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

До речі Нарешті вдома, – колишня дружина Андрія Бєднякова разом з дітьми повернулась в Україну

З початку повномасштабного вторгнення Анастасія Коротка разом з дітьми виїхала до США, однак у червні цього року вони повернулися до України остаточно. Раніше сім'я приїжджала додому тимчасово.

Ми в хороших, добрих стосунках. Вони зараз тут, вони повернулися. Ми бачимось, це добре. Думаю, що так (назавжди повернулись – Show 24). Їм лячно останні дні, біля нас дуже гучно. Подивимось, що буде далі,

– сказав Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков розлучився з дружиною

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков оголосив про розлучення з Анастасією Короткою в жовтні 2024 року. Телеведучий подякував їй за пройдений шлях разом та двох дітей: доньку Ксенію і сина Остапа.

Подружжя намагалося врятувати шлюб, але не змогло. Бєдняков наголосив, що його ставлення до ексдружини не зміниться, і додав, що поважає і цінує її.

Згодом Анастасія зізналась, що ініціаторкою розлучення була вона.

"Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми навпаки намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!", – повідомила жінка.