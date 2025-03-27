Так давно хотів це сказати, – блогер "Галицька Діва" зізнався, чи перебуває у стосунках

Блогер Андрій Черепущак, відомий під псевдонімом Галицька Діва, поділився подробицями свого особистого життя. Період розвитку його кар'єри та популярності співпав із завершенням стосунків, які тривали понад п'ять років.

В інтерв'ю, яке вийшло нещодавно, Черепущак зізнався, що зараз він – холостяк. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Розмова".

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Особистого зараз у мене немає. Я – холостяк! Так давно хотів це сказати. У мене був період, коли все відбувалося на хвилях: тиждень – "так", два тижні – "ні". А зараз взагалі нічого немає, тому спокійно кажу, що холостяк. Десь уже більше ніж пів року я в цьому статусі. І мені подобається!,

– поділився Андрій Черепущак.

Зазначимо! Сьогодні, 27 березня, о 20:00 на Новому каналі відбудеться прем'єра квіз-шоу "Місто і село", де Андрій Черепущак став ведучим разом з Катериною Олос. А 31 березня стартує реаліті "Мамо, ваш вихід!", яке він також вестиме.

Андрій Черепущак на шоу "Місто і село" / Фото Новий канал

Андрій Черепущак про особисте життя

Блогер зазначив, що навіть не ходить на побачення. Зараз йому ніхто не пише та нічого не пропонує, а в інстаграмі лише надсилають "вогники" та компліменти.

Коли приходжу додому, то завжди сам із собакою. І всі моменти – як радісні, так і сумні, проживаю сам. Це мене дуже гнітить. Лежу й думаю: "Я б зараз розказав, як відбувається це, або вислухав, як зробити ось там". Звісно, є друзі, з якими можу поділитись. Але коханої людини немає,

– зізнався блогер.

Черепущак думає, що народжений бути самотнім. Він зізнався, що такі думки були навіть під час стосунків. Однак зарікатися не хоче, адже каже, що "через місяць все може змінитися". Водночас блогер додав, що не ділитиметься подробицями свого особистого життя публічно, як і було завжди.

Нагадаємо, раніше Андрій Черепущак зізнався, чи образилася на нього Маша Єфросиніна через жарт на Національному відборі на Євробачення-2025: тоді блогер звернувся до неї "моя піс*ся".