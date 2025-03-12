Андрій Черепущак (Галицька Діва) пригадав, що не зраджував собі в етері Нацвідборі. А тому жартував у своєму стилі, пише 24 Канал з посиланням на kp.ua.

До слова "Ні" дискримінації: Дорофєєва, Полякова та інші зірки долучилися до нового проєкту Єфросиніної

Блогер зізнався, що фрази "моя піс*ся" в бік Маші Єфросиніної була не за сценарієм. Однак він не отримував догани від Суспільного.

"Не полишає мене ця історія з "піс*сьою". Цього не було у сценарії! Це я ввійшов в кураж, як то кажуть, і сам по собі вилетів такий жарт. Але він був виключно в позитивному плані. Від Суспільного мені претензій не надходило. Не знаю, чи був якийсь розбір польотів у них, але до мене не доходило", – поділився Андрій Черепущак.

Блогер додав, що Маша Єфросиніна не образилась на його жарт, а тільки підтримала. Він назвав її своєю улюбленою ведучою.

Марія Єфросиніна точно не образилася на жарт, бо дружить і з гумором, і зі мною. Вона все правильно зрозуміла й на ранок наступного дня навіть написала жартома: "Ку-ку! Твоя пісюся",

– розповів Черепущак.

До слова, Маша й Андрій спілкуються поза соцмережами й телебаченням, ходять на каву й завжди підтримують одне одного.

Детальніше про цей курйоз у фіналі Нацвідбору-2025

Головними ведучими фіналу Нацвідбору були Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак. Та окрім них у кадрі з'являлися блогери, інфлюенсери та зірки соцмереж, які закликали донатити на важливий збір.

Серед них був і Андрій Черепущак, який несподівано назвав Єфросиніну "моя піс*юся", коли звертався до неї з компліментами. Відео цього моменту стало мемом у соцмережах.