До цього проєкту долучилося чимало відомих українських жінок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Єфросиніної.

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Так, Марія Єфросиніна та інші знаменитості виступили проти поширених гендерних упереджень.

До проєкту долучилися: співачка Надя Дорофєєва, інфлюенсерка Даша Квіткова, офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова, громадська активістка Уляна Пчолкіна, артистка Оля Полякова, акторка Ольга Сумська, виконавиця Анна Трінчер та комедійна артистка Настя Ткаченко.

Кожна учасниця ініціативи записала відеоманіфест, у якому висловилася проти одного з поширених стереотипів. У роликах жінки метафорично розбивають клітку, символізуючи звільнення від упереджень. Серед стереотипів, які спростовують героїні кампанії: "У твоєму віці так не можна!", "Жінка без чоловіка ні на що не здатна!", "Жінка має відповідати загальноприйнятим стандартам краси", "Красива жінка не може бути розумною або успішною", "Жінка не може бути лідеркою у війську", "Жінка має зосередитися на сімʼї, а не на кар'єрі" та "Жінка, що зазнала насильства, сама винна".

Ми кажемо "ні" стереотипам про жінок, бо лише у вільному від них суспільстві – жінка щаслива і живе повноцінне життя. Соціальна ініціатива "Розбий клітку стереотипів" відгукнулася найвпливовішим жінкам країни, і, я впевнена, відгукнеться кожній українській жінці. Вона доводить, що єднання і взаємопідтримка жінок – працюють. І ми, жінки, маємо триматися цього, бо в кожної з нас є плече подруги,

– зазначила Марія Єфросиніна.

Зауважимо, 8 березня Катя Осадча, Джамала, Оля Цибулька та інші відомі артистки теж нагадали про боротьбу жінок за рівність та висловились про Міжнародний жіночий день.