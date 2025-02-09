Блогера більше знають за псевдонімом "Галицька Діва". Він також трошки вів вчорашнє шоу у перерві між виступами учасників, тому додав йому своєї харизматичності, передає 24 Канал.

Не пропустіть Badstreet Boys на Євробачення: мережа вибухнула мемами про Нацвідбір-2025

Представила "Галицьку Діву" ведуча Маша Єфросиніна. Момент, коли блогер звернувся до неї, завірусився у мережі, адже це було доволі смішно. Сама інфлюенсерка ніяк не відреагувала на його слова.

Марійка, Марійка, моя золотуся, моя пісюся, добрий вечір, моя пікантна кунице. Як ти сьогодні неймовірно виглядаєш. До речі, навіть у Тіни Кароль сіпається ліве око, коли вона бачить твою неймовірну сукню. Ой, обожнюю. І скажи також своїм колишнім нехай підтирають слюні, бо ми вже не годні мити ту підлогу, розумієш? Я не годний так точно,

– сказав блогер.

Говорячи про колишніх, блогер мав на увазі ведучих, з якими Єфросиніна колись вела Національний відбір.

Блогер "Галицька Діва" звернувся до Маші Єфросиніної: дивіться відео

Андрій Черепущак про Нацвідбір-2025

До речі, у своєму інстаграмі Андрій Черепущак висловився про цьогорічний Національний відбір на Євробачення. За його словами, креативний продюсер Герман Нєнов разом з командою створив неймовірне шоу.

Давно не було такого розмаху, давно Національний відбір не був таким яскравим, давно не було стільки неймовірних відгуків, давно не було такого об'єднання, давно не працювала така крута команда! Правильно – ніколи такого не було!,

– написав блогер.

Андрій Черепущак про Нацвідбір на Євробачення-2025 / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбувся у форматі телевізійного концерту. На сцені виступало багато українських артистів, були грін-руми, фан-зона та трибуни. Раніше Герман Нєнов зазначав, що хотів, аби сценічний простір нагадував сцену самого Євробачення. Судячи з деяких відгуків у мережі, команді дійсно вдалося створити чудове шоу.