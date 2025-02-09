Блогера больше знают по псевдониму "Галицкая Дева". Он также немножко вел вчерашнее шоу в перерыве между выступлениями участников, поэтому добавил ему своей харизматичности, передает 24 Канал.

Не пропустите Badstreet Boys на Евровидение: сеть взорвалась мемами о Нацотборе-2025

Представила "Галицкую Деву" ведущая Маша Ефросинина. Момент, когда блогер обратился к ней, завирусился в сети, ведь это было довольно смешно. Сама инфлюенсерка никак не отреагировала на его слова.

Марийка, Марийка, моя золотуся, моя писюся, добрый вечер, моя пикантная куница. Как ты сегодня невероятно выглядишь. Кстати, даже у Тины Кароль дергается левый глаз, когда она видит твое невероятное платье. Ой, обожаю. И скажи также своим бывшим пусть подтирают слюни, потому что мы уже не можем мыть тот пол, понимаешь? Я не могу так точно,

– сказал блогер.

Говоря о бывших, блогер имел в виду ведущих, с которыми Ефросинина когда-то вела Национальный отбор.

Блогер "Галицкая Дева" обратился к Маше Ефросининой: смотрите видео

Андрей Черепущак о Нацотборе-2025

Кстати, в своем инстаграме Андрей Черепущак высказался о нынешнем Национальном отборе на Евровидение. По его словам, креативный продюсер Герман Ненов вместе с командой создал невероятное шоу.

Давно не было такого размаха, давно Национальный отбор не был таким ярким, давно не было столько невероятных отзывов, давно не было такого объединения, давно не работала такая крутая команда! Правильно – никогда такого не было!,

– написал блогер.

Андрей Черепущак о Нацотборе на Евровидение-2025 / Скриншот из инстаграма

Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоялся в формате телевизионного концерта. На сцене выступало много украинских артистов, были грин-румы, фан-зона и трибуны. Ранее Герман Ненов отмечал, что хотел, чтобы сценическое пространство напоминало сцену самого Евровидения. Судя по некоторым отзывам в сети, команде действительно удалось создать замечательное шоу.