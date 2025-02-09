Нацвідбір на Євробачення-2025 справді пройшов грандіозно, як і обіцяли організатори. Однак, звичайно, не обійшлося без кумедних моментів, на які уважні глядачі звернули увагу під час ефіру. Мережу ще вчора ввечері заполонили меми. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Ziferblat перемогли на Нацвідборі: як українці реагують на представників на Євробачення-2025

Традиційно чи не найбільше мемів можна знайти у соцмережі X (колишньому твіттері). Користувачі, зокрема, жартують про те, що Україну на Євробаченні-2025 мав би представити гурт Badstreet Boys, який запалив сцену у фіналі, виконавши пісню Eurosong. Крім того, порівнюють гурти Ziferblat та "ДК Енергетик".

Меми про Нацвідбір на Євробачення-2025 з X:

Несподівано одним із героїв мемів став Петро Олексійович Порошенко.

А от смішні відео можна знайти у тіктоці. Мережу, зокрема, розсмішив момент, коли Василь Байдак крутив Машу Єфросиніну. Героями мемів також стали Катерина Павленко, Руслана та фіналісти Нацвідбору-2025.

Меми про Нацвідбір на Євробачення-2025 з тіктоку:

Отже, попереду головний виступ на сцені Євробачення-2025. Вже у травні будемо спостерігати за грандіозним шоу та, звичайно, вболівати за Україну. Впевнені, що на нас також чекає нова порція мемів.