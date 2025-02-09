Під дописом про перемогу Ziferblat – майже 7 тисяч вподобань та понад 800 коментарів, передає 24 Канал. Українці діляться враженнями від Нацвідбору, розповідають про своїх фаворитів і не тільки.

Важливо Ziferblat емоційно відреагував на перемогу в Нацвідборі-2025: "Ми не повинні втратити цей шанс"

Чимало українців радіють тому, що Ziferblat стали представниками України на Євробаченні. У мережі впевнені, що колектив гідно покаже себе у Швейцарії, а їхня перемога була цілком заслуженою.

"Вони молодчинки, дійсно достойні цього";

"Як ніколи гідні перемоги. Пісня шедевр";

"Спробуйте хоч раз піти на урок вокалу, побачите як то не легко. Наш народ як завжди, замість підтримки виливає бруд. Хлопці молодці!";

"Неймовірна постановка, неймовірний гурт з глибоким почуттям музики естетики та неординарного бачення";

"Супер. Хлопці дуже достойно представлять Україну у Базелі!";

Чи не жоден Нацвідбір не минає без обурення та критики. Для багатьох коментаторів кращим варіантом на перемогу здавався KHAYAT, який продемонстрував бездоганний вокал, або гурт MOLODI. На думку деяких українців, Ziferblat перемогли лише через велику фан-базу.

"Ура, перший не вихід у фінал Євробачення, я вас колективно вітаю";

"Взяли перемогу тільки завдяки великій фан-базі, але всі ми знаємо, хто справжній переможець";

"Можна не дивитися Євробачення у травні";

"У KHAYAT живий виступ – вогонь. Він був достойний перемоги";

" KHAYAT об'єктивно був найкращий! І відкрився зовсім з іншого боку на цьогорічному відборі. Номер був суперстильний, і сам виконавець надзвичайно наповнений емоціями й нашим етносом";

І відкрився зовсім з іншого боку на цьогорічному відборі. Номер був суперстильний, і сам виконавець надзвичайно наповнений емоціями й нашим етносом"; "Розчарування року, як за таке можна було голосувати, коли дійсно були сильні виконавці та номери";

"Найнудніша пісня. KHAYAT або MOLODI набагато краще".

У коментарях знайшлись і ті, хто звик до таких бурхливих обговорень після Національного відбору. Тому впевнені, що після хвилі критики українці однаково вболіватимуть за свого представника на Євробаченні.

"Таке питання, наші люди хоч колись будуть задоволені?";

"Українці як завжди, спочатку обіср*ть наших представників на Євробаченні, а після вдалого виступу будуть хвалити".

Ziferblat – переможці Євробачення-2025

Національний відбір на Євробачення відгримів 8 лютого. Десятеро фіналістів наживо виступили зі своїми піснями та почули відгуки від членів журі.

Результати Національного відбору на Євробачення оголошували у прямому ефірі. Лідером за балами на думку членів журі став KHAYAT, тоді як Ziferblat отримали найбільше балів від глядачів. Так колектив став переможцем Нацвідбору.