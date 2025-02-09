Переможці були шоковані та водночас дуже щасливі. Що цікаво, учасники Ziferblat навіть зізналися, чи планують ще раз брати участь в Нацвідборі, передає 24 Канал.

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Так, після отримання результатів та кубка переможці Нацвідбору-2025 поділилися своїми емоціями просто в прямому етері.

Після повномасштабної війни дуже багато змінилося. Те, що робить Суспільне для нас всіх, те, що роблять журі, глядачі. Ми розвиваємо українську культуру. У нас був момент у 2014 році, коли був ренесанс української музики. Не все склалося тоді. Деякі гурти, які я любив, – 5 Vymir, Tik Tu, – вони не отримали того визнання, яке мали. Зараз у нас ренесанс номер 2 і ми не повинні втратити цей шанс. Дякуємо вам всім за це,

– сказав соліст Ziferblat.

Що цікаво, про перемогу в конкурсі також висловився гітарист гурту.

Наша піарниця просила сказати, якщо ми переможемо, то офіційно – ми більше не підемо на Нацвідбір,

– з усмішкою зазначив Валентин.

Гурт Ziferblat переміг у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: дивіться відео онлайн

Для довідки! У жовтні 2022 року Ziferblat потрапили до лонг-листа Національного відбору на Євробачення, але не пройшов до фіналу. У 2024 році гурт знову взяв участь у конкурсі з піснею Place I Call Home й посів друге місце у Нацвідборі.

Після перемоги у Національному відборі-2025 учасник Ziferblat вийшли в інстаграм сторіз, де також відреагували на свою перемогу. Вони щиро подякували шанувальникам за те, що ті голосували за них.

Ви в це вірите? Ми – досі ні. Ми їдемо на Євробачення. Невимовно дякуємо вам за кожен голос,

– зазначили переможці Нацвідбору-2025.



Ziferblat відреагували на перемогу у Нацвідборі-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіз

Зауважимо, вже в травні цього року Ziferblat з піснею Bird of pray представить Україну на великій сцені в Базелі, Швейцарія.