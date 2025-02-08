Голосування на Євробаченні розпочалося після виступу останнього учасника. Цього року глядачі могли підтримувати фаворитів не лише в застосунку Дія, а й з допомогою СМС-голосування, повідомляє 24 Канал.

Не пропустіть Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025: текстова трансляція фіналу Нацвідбору

Після завершення голосування ведучі оголосили бали, які залишило для фіналістів професійне журі, а також оприлюднили результати голосування мільйонів українців, які спостерігали за Національним відбором на Євробачення онлайн.

Як глядачі проголосували на Національному відборі на Євробачення

  • Влад Шериф – 1
  • Абіє – 3
  • MOLODI – 9
  • Future Culture – 2
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 6
  • FIЇNKA – 7
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 10
  • "ДК Енергетик" – 5

Головне з фіналу Нацвідбору-2025

  • Гурт MOLODI на Євробаченні стали фаворитами Джамали та Катерини Павленко. Цього року хлопці з Маріуполя приготували для конкурсу пісню про їхнє море, яке завжди з ними.
  • Маша Кондратенко є однією з фавориток букмекерів. Вона виступила з піснею No Time to Cry. Меседж треку – показати ту "нормальну ненормальність", у якій ми живемо сьогодні.
  • FIЇNKA з піснею "Культура" знову занурила нас у гуцульські мотиви. Зазначимо, що букмекери прогнозують учасниці третє місце.