Голосование на Евровидении началось после выступления последнего участника. В этом году зрители могли поддерживать фаворитов не только в приложении Дия, но и с помощью СМС-голосования, сообщает 24 Канал.

Не пропустите Кто будет представлять Украину на Евровидении-2025: текстовая трансляция финала Нацотбора

После завершения голосования ведущие объявили баллы, которые оставило для финалистов профессиональное жюри, а также обнародовали результаты голосования миллионов украинцев, которые наблюдали за Национальным отбором на Евровидение онлайн.

Как зрители проголосовали на Национальном отборе на Евровидение

  • Влад Шериф – 1
  • Абие – 3
  • MOLODI – 9
  • Future Culture – 2
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 6
  • FIЇNKA – 7
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 10
  • "ДК Энергетик" – 5

Главное из финала Нацотбора-2025

  • Группа MOLODI на Евровидении стали фаворитами Джамалы и Екатерины Павленко. В этом году ребята из Мариуполя приготовили на конкурс песню об их море, которое всегда с ними.
  • Маша Кондратенко является одной из фавориток букмекеров. Она выступила с песней No Time to Cry. Месседж трека – показать ту "нормальную ненормальность", в которой мы живем сегодня.
  • FIЇNKA с песней "Культура" снова погрузила нас в гуцульские мотивы. Отметим, что букмекеры прогнозируют участнице третье место.