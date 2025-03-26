Андрій Данилко пригадав особисту зустріч з Тото Кутуньйо: чим Сердючка підкорила співака

Андрій Данилко вперше за тривалий час з'явився у публічному просторі. Він розповів про українську комедію, перші виступи та особисту зустріч з Тото Кутуньйо.

Андрій Данилко розповів, що був особисто знайомий з Тото Кутуньйо. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Байдака.

Цікаво 25 років потому: Андрій Данилко показав архівні кадри з Гелею з "СВ-шоу"

Данилко пригадав, що Тото Кутуньйо готував йому каву у студії. Але він одразу помітив, що італієць поставився до нього скептично.

Він до мене якось так поставився... Типу, тут чувак переодягнений. Ну, я не знаю, що він подумав. А що міг подумати? Спортивні штани, троянда. А до Інни, навпаки, приязно,

– розповів Андрій Данилко.



Вєрка Сердючка і Тото Кутуньйо / Скриншот з відео

Артист зізнався, що Кутуньйо був його кумиром. Тому вирішив підкорити улюбленого співака та заспівав його маловідомі пісні, серед яких "'Na parola".

"Всі знають Lasciatemi Cantare, а я проспіваю йому те, що ніхто не знає. Навіть те, що він написав і забув. Його паралізувало. Типу, звідки він це знає? І він у мене закохується. До Інни вже зникла цікавість. У мене така гордість була", – поділився Данилко.

Андрій Данилко на подкасті у Василя Байдака: відео

Що відомо про Тото Кутуньйо

Тото Кутуньйо – відомий італійський співак, переможець Євробачення-1990, виконавець хіта Lasciatemi Cantare.

Артист був дуже популярний у Радянському Союзі. У 2010 році він приїхав з концертом до України. Втім, Тото Кутуньйо потрапив до списку зірок, які привітали Путіна з днем народження у 2015 році. Через це СБУ просили обмежити йому в'їзд до України.

22 серпня 2023 року стало відомо про смерть Тото Кутуньйо.