У мережі поставили під сумнів службу Андрія Хливнюка: співак відповів на закиди

Лідера гурту "Бумбокс", який служить у ЗСУ, раптово розкритикували у мережі. Його побачили на вулицях Києва й звинуватили в обмані щодо служби, але Андрій Хливнюк не змовчав.

Користувач платформи Threads зробив заяву, в якій поставив під сумнів військову службу Андрія Хливнюка. Він написав, начебто Андрій Хливнюк "роз'їжджає містом у військовому пікапі", поки інші донатять на автівки, передає Show 24.

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Інші користувачі засудили допис та стали на захист Андрія Хливнюка. Вони нагадали, що лідер "Бумбоксу" неодноразово був на передовій, а пікап, в якому він їхав, насправді не військовий.

Зокрема, коментатори пояснили, що це особисте авто продюсера "Бумбоксу", Олексія Согомонова. "Довоєнний" стан цього авто добре видно у кліпі "Рок-н-рол".

"Те, що Олексій Согомонов переобладнав машину, і сам зокрема служить у ППО – тільки додає йому честі. Не тобі! Він цю машину заробив власною працею. І тільки він може сказати, хто і куди на його машині може їздити. Зважаючи на дружні стосунки Хливнюка і Согомонова... Подумай сам", – відповів один з користувачів.



Суперечка користувачів / Скриншот з Threads

Також користувачі пояснили, що Хливнюка бачили в Києві лиш тому, що гурт виступав на Atlas Festival. Артист від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні служить у війську.

Андрій Хливнюк теж відповів на хейт

Андрій Хливнюк процитував закиди в його бік: про те, начебто він піариться на війні, й не воює, а дає концерти.

Не так тії вороги, як добрі люди...

– так музикант відповів на звинувачення, процитувавши Тараса Шевченка.



Відповідь Хливнюка / Фото з інстаграм-сторіз Андрія Хливнюка

Нагадаємо, нещодавно гурт "Бумбокс" дав єдиний концерт в Україні у 2025 році. Колектив виступив на Atlas Festival у Києві. Андрій Хливнюк вже пояснював, що концерти для нього – ще один дієвий спосіб боротьби, адже з їх допомогою він поповнює бюджет благодійного фонду.