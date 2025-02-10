Після мітингів у Києві: Андрія Білоуса відсторонять від роботи у Молодому театрі

10 лютого понад сотня протестувальників зібралися у Києві, вимагаючи звільнення директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують в сексуальних домаганнях до студенток. Демонстранти передали відкритого листа меру Віталію Кличку із закликом відсторонити чоловіка від роботи в театрі на час розслідування.

У Київській міській адміністрації вже відреагували на звернення людей. Андрія Білоуса відсторонять від виконання посадових обов’язків, передає 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Про те, що Андрія Білоуса відсторонять від посади директора – художнього керівника Молодого театру повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко. За її словами, таке рішення ухвалили для забезпечення об'єктивного розслідування та збереження стабільної роботи театру.

До того ж відомо, що у КМДА відбулася зустріч з ініціативною групою, де обговорили подальші кроки врегулювання ситуації, які будуть реалізовані спільно з керівництвом Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі. Культура – це не лише простір для творчості, а й потужний засіб реабілітації та зцілення, який має надихати, підтримувати й об’єднувати. Вона точно не повинна завдавати людям психологічних чи фізичних травм,

– підкреслила Ганна Старостенко.

Також для розслідування ситуації в театрі створять спеціальну комісію.

Нові подробиці у справі Андрія Білоуса

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого у справі про можливі неправомірні дії.

До теми Сексуальні домагання, харасмент та насильство: скандал навколо викладачів КНУТКіТ

Андрій Білоус заперечує всі звинувачення та заявляє про організовану кампанію проти нього. За його словами, рішення про його відсторонення ухвалили під суспільним тиском, а не на підставі доказів.