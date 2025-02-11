Там пекло, – відомий актор відверто висловився про Білоуса, якого звинувачують в домаганнях

Український актор Віктор Стороженко, який служить в ЗСУ, прокоментував секс-скандал у Карпенка-Карого. Він висловився про викладача Андрія Білоуса.

Віктор стверджує, що "тривало реальне насильство". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Стороженка.

До теми Римма Зюбіна підтримала учасників протесту, які вимагали відсторонити Білоуса з посади

Так, актор поширив допис у соцмережах, де наголосив, що він виступає за справедливість і за те, щоб зло було покаране.

Хтось думає, що я не підтримав жертв, але це не так. Я їх підтримував до того, як це стало "мейстримом" ще так з 2017. Ті, хто знає, той знає, єдине, що я їх просив, щоб вони заговорили, і вони нарешті заговорили,

– зазначив Віктор.

Він додав, що особисто спілкувався з Андрієм Федоровичем Білоусом, проте не розсекретив, що саме йому сказав.

Тривало насильство, реальне насильство те, що Білоус з деякими робив. Не можна виправдати якось, повірте, це не Поплавський, не порівнюйте навіть. Коли відкриються деталі ви, м'яко кажучи, здивуєтесь, бо там пекло... Там і пляшки, і ніжки від столів, і там… Ну, це не виправдаєш просто любов'ю до інтиму. Не намагайтеся це виправдати. Там сам чорт ногу зломить,

– заявив Стороженко.



Віктор Стороженко висловився про Андрія Білоуса / Скриншот з інстаграму

Зауважимо, днями київська поліція розпочала кримінальне провадження та досудове розслідування щодо викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса за звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

10 лютого в центрі Києва відбулася акція протесту, під час якої понад сто демонстрантів вимагали звільнення Білоуса з посади директора-художнього керівника Молодого театру. Учасники акції передали відкритого листа київському міському голові Віталію Кличку з вимогою відсторонити Андрія Білоуса від керівництва театром на період проведення розслідування.

Київська міська адміністрація відреагувала на звернення громадськості та прийняла рішення про відсторонення режисера від виконання посадових обов'язків. У відповідь Білоус категорично заперечив усі звинувачення та заявив про цілеспрямовану кампанію проти нього. На його думку, рішення про відсторонення було прийняте під тиском громадськості, а не на основі конкретних доказів.