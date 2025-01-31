Колектив Молодого театру вимагає усунути Андрія Білоуса на тлі звинувачень у домаганнях
Працівники Молодого театру вимагають усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника. Раніше режисера звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого.
Актор Молодого театру Ілля Чопоров опублікував заяву на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал. Це колективне звернення до КМДА з підписами частини працівників та закликом відсторонити Білоуса від посади на період розслідування.
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На тлі розголосу звинувачень у харасменті колектив пояснив, що певний час зберігав мовчання через особисту безпеку.
Поки відкрито слідство і людина перебуває на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом. Театр – це про довіру. Про партнерство, про взаємоповагу. Тут немає бути місця страху, маніпуляціям чи зловживанню владою,
– написали актори.
Раніше Андрія Білоуса усунули від викладацької діяльності в університеті імена Карпенка-Карого до завершення розслідування.
Деталі скандалу навколо Білоуса
- Колишня студентка Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила режисера в домаганнях. Вона повідомила, що Білоус просив її інтимні фото і надсилав знімки інших студенток. Згодом інші колишні студентки анонімно поділилися своїми історіями.
- Випускник університету Валерій Філіпенко заявив, що це знали всі серед "театральної бульбашки", але мовчали.
- В університеті спершу закликали вірити тільки офіційним джерелам інформації й заявили, що "один з викладачів став жертвою масштабної кібератаки".
- Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки підтримав постраждалих та закликав до змін у роботі театрів і справедливого розслідування.