Колектив Молодого театру вимагає усунути Андрія Білоуса на тлі звинувачень у домаганнях

Працівники Молодого театру вимагають усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника. Раніше режисера звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого.

Актор Молодого театру Ілля Чопоров опублікував заяву на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал. Це колективне звернення до КМДА з підписами частини працівників та закликом відсторонити Білоуса від посади на період розслідування.

Важливо Відома українська акторка про сексуальні домагання в університеті: "Такі речі ставались"

На тлі розголосу звинувачень у харасменті колектив пояснив, що певний час зберігав мовчання через особисту безпеку.

Поки відкрито слідство і людина перебуває на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом. Театр – це про довіру. Про партнерство, про взаємоповагу. Тут немає бути місця страху, маніпуляціям чи зловживанню владою,

– написали актори.

Раніше Андрія Білоуса усунули від викладацької діяльності в університеті імена Карпенка-Карого до завершення розслідування.

Деталі скандалу навколо Білоуса