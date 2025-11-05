Подарунок із Херсона: Анджеліні Джолі вручили унікальний сувенір

Акторка Анджеліна Джолі побувала у Херсоні, де зустрілася з начальником міської військової адміністрації.

Ярослав Шанько зробив знаменитості символічний подарунок. Про це повідомили в телеграм-каналі Ukraine context | russia no context.

До теми Анджеліна Джолі приїхала до Херсона

Анджеліні Джолі подарували пам'ятний жетон Херсона.

Це унікальна монета. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас,

– сказав Ярослав Шанько.

Для довідки! Це сувенірний виріб, який не містить номіналу.

Пам'ятний жетон з'явився у вересні цього року. На одному боці там зображена арка з написом "Херсон", колоски, ластівки та прапор України, а на іншому – кінотеатр "Україна", сонце, хвилі Дніпра, птахи й напис "Херсон – Місто-Герой".

Цей жетон – не лише пам'ять про нашу боротьбу, а й символ того, що Херсон був, є і завжди буде українським,

– писали на сайті Херсонської міської ради.

Що відомо про візит Анджеліни Джолі до України?