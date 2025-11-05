Подарунок із Херсона: Анджеліні Джолі вручили унікальний сувенір
- Анджеліна Джолі відвідала Херсон, де зустрілася з начальником міської військової адміністрації Ярославом Шаньком.
- Вона отримала пам'ятний жетон міста.
Акторка Анджеліна Джолі побувала у Херсоні, де зустрілася з начальником міської військової адміністрації.
Ярослав Шанько зробив знаменитості символічний подарунок. Про це повідомили в телеграм-каналі Ukraine context | russia no context.
До теми Анджеліна Джолі приїхала до Херсона
Анджеліні Джолі подарували пам'ятний жетон Херсона.
Це унікальна монета. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас,
– сказав Ярослав Шанько.
Для довідки! Це сувенірний виріб, який не містить номіналу.
Пам'ятний жетон з'явився у вересні цього року. На одному боці там зображена арка з написом "Херсон", колоски, ластівки та прапор України, а на іншому – кінотеатр "Україна", сонце, хвилі Дніпра, птахи й напис "Херсон – Місто-Герой".
Цей жетон – не лише пам'ять про нашу боротьбу, а й символ того, що Херсон був, є і завжди буде українським,
– писали на сайті Херсонської міської ради.
Що відомо про візит Анджеліни Джолі до України?
- Акторка вдруге приїхала до України за час повномасштабного вторгнення. У 2022 році вона завітала до Львова. Тоді знаменитість побувала на Головному залізничному вокзалі, поспілкувалася з дітьми, які постраждали від ракетної атаки росіян по вокзалу у Краматорську, зустрілась з волонтерами та відвідала місцеву школу-інтернат.
- У мережі стверджують, що цього разу Анджеліна Джолі відвідала херсонські медзаклади, зокрема, була в пологовому будинку та дитячій лікарні. Водночас офіційної інформації про це наразі немає.