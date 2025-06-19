Українська співачка Ані Лорак змінила громадянство на російське, – ЗМІ

Українська співачка Ані Лорак, справжнє ім'я якої Кароліна Куєк, офіційно стала громадянкою Росії. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

За їхніми даними, артистка днями отримала російський паспорт, передає Show 24.

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Так, за інформацією видання РИА Новости, Куєк видали російський паспорт 9 червня 2025 року. Як розповів інсайдер, близький до оточення Ані Лорак, зірка в березні 2024 року звернулася до влади з клопотанням про набуття громадянства країни-терористки, а документи були подані ще у лютому 2023 року. Попри зміну громадянства, виконавиця залишила своє ім'я без змін – офіційно вона й надалі Кароліна Куєк.

Ані Лорак отримала російське громадянство / Скриншот з сайту російського видання

Цей крок виглядає цілком логічним у контексті останніх років її кар'єри та публічної позиції. Після початку російської агресії проти України у 2014 році співачка фактично переїхала до Москви, продовжуючи будувати там кар'єру. Вона регулярно з'являлася на російських телеканалах, отримувала місцеві музичні премії – зокрема, "Золотий грамофон" і брала участь у проєктах типу "Пісня року". Натомість в Україні її вважають зрадницею.

Для довідки! Кароліна Куєк народилася в Чернівецькій області. Вона стала відомою на початку 2000-х, а міжнародну популярність здобула у 2008 році, представляючи Україну на Євробаченні, де посіла друге місце.

У жовтні 2022 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти діячів культури, які публічно підтримують Росію або ведуть активну діяльність на її території. Ані Лорак опинилася у переліку фігурантів. У листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення РНБО про позбавлення таких осіб державних нагород. Так Лорак остаточно втратила звання "Народної артистки України", яким її відзначили у 2008 році.

Цікаво, що ще у 2016 році депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов публічно пропонував допомогти співачці з отриманням громадянства. Тоді її представники заперечували подібні наміри. Втім, повномасштабна війна проти України остаточно показала, на чий бік стала Кароліна Куєк.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ані Лорак таємно вийшла заміж.