Блогерка Анна Алхім вперше прокоментувала виїзд з України на тлі скандалу з Мандзюк

У мережі активно обговорюють скандал за участі Анни Алхім та її публічну суперечку з Оленою Мандзюк. На тлі цих новин блогерка виїхала з України

Відтак, ЗМІ активно почали про це писати. Анна вирішила прокоментувати свій виїзд і розкрила, куди саме відправилась. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Алхім.

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Анна саркастично відреагувала на заяви, що вона покинула Україну, щоб шукати політичний прихисток, сказавши, що Олена Мандзюк нібито домоглася свого. Утім, наприкінці свого звернення вона наголосила, що це всього-на-всього жарт.



Анна Алхім прокоментувала свій виїзд з України / Скриншот з телеграму

Під час запису відео Анна знаходилась в аеропорту в Польщі. В інстаграм сторіс блогерка зазначила, що летить до Франції, а проте причину від'їзду не пояснила.

За кордон Алхім полетіла зі своїми подругами.

Зауважимо, на тлі скандалу інстаграм-сторінку Анни Алхім заблокували.

Напередодні наша редакція писала, чому Алхім знову у центрі скандалу. Річ у тім, що її засуджують через реакцію на українську музику та загалом ставлення до України та російської агресії. Зокрема, блогери, волонтери та ветерани російсько-української війни вважають, що Анна підіграє російській пропаганді та популяризує російську культуру, активно транслюючи це у своїх соцмережах на багатотисячну аудиторію.

У телеграм-каналі блогерка наголосила, що вона не буде ні перед ким просити вибачення на тлі цього скандалу.