Анна Кошмал поділилась деталями других пологів: "Не важко наважитись на третього"

Українська акторка Анна Кошмал днями вдруге стала мамою. Вона поділилася з фанами своїм досвідом і розповіла про перші дні вдома з новонародженою дитиною.

Анна Кошмал в інстаграм-сторіз відповіла на найпопулярніші запитання підписників, пише 24 Канал. Зірка серіалів "Свати", "Встигнути до 30", поділилась своїм досвідом.

До слова Блогерка Таня Пренткович розсекретила ім'я новонародженої доньки

Акторка розповіла деталі других пологів. За її словами, все пройшло добре та без жодних проблем. Анна з гумором додала, що навіть замислюється про третю дитину.

Так, Мишко народився на 41 з хвостиком тижні, Софійка так само. Я проти стимуляції, планових кесарів. У нас все пройшло супер. З епідуральною анестезією було дуже комфортно. Можна сказати Софійка досить легко з'явилася на світ. Після такого досвіду не важко наважитись і на третього,

– поділилась Кошмал.



Анна Кошмал про пологи / Фото з інстаграм-сторіз

Зірка також показала зворушливе фото своїх дітей та розповіла, як старший син Михайло відреагував на появу сестри.

"Каже: "О Боже, у нас тепер є дитина!" Поки не розуміє, що з цим робити, бо в його уявленні сестра це та, з ким він мав одразу гратися. А поки вона тільки їсть і спить", – поділилась Анна Кошмал.

Анна Кошмал додала, що перші дні материнства минають спокійно – "ви обоє тільки їсте і спите".



Анна Кошмал про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Анна Кошмал вдруге стала мамою 11 березня, а вже через кілька днів вона оголосила про це на публіку. Акторка повідомила, що в неї народилась донечка, яку назвали Софією.