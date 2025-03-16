Анна Кошмал в инстаграм-сториз ответила на самые популярные вопросы подписчиков, пишет 24 Канал. Звезда сериалов "Сваты", "Успеть до 30", поделилась своим опытом.

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Актриса рассказала детали вторых родов. По ее словам, все прошло хорошо и без проблем. Анна с юмором добавила, что даже задумывается о третьем ребенке.

Так, Миша родился на 41 с хвостиком неделе, Софийка так же. Я против стимуляции, плановых кесарево. У нас все прошло супер. С эпидуральной анестезией было очень комфортно. Можно сказать Софийка достаточно легко появилась на свет. После такого опыта не трудно решиться и на третьего,

– поделилась Кошмал.



Анна Кошмал о родах / Фото из инстаграм-сториз

Звезда также показала трогательное фото своих детей и рассказала, как старший сын Михаил отреагировал на появление сестры.

"Говорит: "О Боже, у нас теперь есть ребенок!" Пока не понимает, что с этим делать, потому что в его представлении сестра это та, с кем он должен был сразу играть. А пока она только ест и спит", – поделилась Анна Кошмал.

Анна Кошмал добавила, что первые дни материнства проходят спокойно – "вы оба только едите и спите".



Анна Кошмал о сыне / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, Анна Кошмал во второй раз стала мамой 11 марта, а уже через несколько дней она объявила об этом на публику. Актриса сообщила, что у нее родилась дочь, которую назвали Софией.