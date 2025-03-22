"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях зізналась, чи перебуває у стосунках

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях поділилась подробицями свого особистого життя. Модель зізналась, чи перебуває у стосунках та чи хоче заміж.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Неплях. Модель відповіла на питання підписників, дехто, зокрема, цікавився її особистим життям.

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Як виявилося, Анна Неплях вже два місяці перебуває у стосунках. Модель не розповіла про знайомство з обранцем детально, а лише жартома зазначила, що "наволонтерила" його.

Анна Неплях перебуває у стосунках / Скриншот з інстаграму

Анна Неплях про знайомство з коханим / Скриншот з інстаграму

Згодом "Міс Україна Всесвіт 2021" поділилась, що її нинішній обранець – військовий.

Коханий Анни Неплях – військовий / Скриншот з інстаграму

Для довідки! Анна Неплях брала участь у 10 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був пілот Максим Михайлюк. Однак моделі не вдалося побудувати стосунки з чоловіком.

Анна Неплях відповіла, чи хоче заміж

В Анни Неплях також поцікавилися, чи хоче вона заміж. Модель наголосила, що хоче створити повноцінну щасливу сім'ю, а не узаконювати стосунки заради статусу "я заміжня".

Мені важливо бути щасливою з чоловіком і мати перспективу спільного майбутнього. Виходити заміж заради статусу "я заміжня" в мене немає потреби, я реалізована і без чоловіка поруч. Але я хочу сім'ю і дітей в повноцінній щасливій родині,

– відповіла Неплях.

Анна Неплях про заміжжя / Скриншот з інстаграму

До речі, сьогодні співачка Кажанна вперше показалася з коханим-військовим. Боєць "Азову", 21-річний Данило з позивним "Тінь" поділився спільним фото з дівчиною в соцмережі X.