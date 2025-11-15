Всесвітньо відомий нідерландський оркестр довів до сліз виконанням легендарного "Щедрика"

Співачка українського походження Анна Рекер виконала "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича у супроводі оркестру, яким керує нідерландський диригент і скрипаль Андре Ріє. Глядачі у залі не стримали емоцій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його ютуб-канал. Андре Ріє, Анна Рекер та оркестр Йоганна Штрауса, заснований диригентом, виконали "Щедрик" у нідерландському місті Маастрихт.

Андре Ріє зізнався – завжди думав, що "Щедрик" – це американська різдвяна пісня.

Але в моєму хорі є дівчина з України, вона підійшла до мене і сказала: "Це українська різдвяна пісня. Будь ласка, Андре, дозвольте мені заспівати цю пісню для моїх людей вдома, бо їм дуже важко". Я відразу сказав: "Так". Сподіваюся, ви всі згодні,

– розповів диригент.

Глядачі зустріли Анну Рекер гучними оплесками. Співачка виконала "Щедрик" українською мовою і зірвала овації. Люди у залі плакали під час виступу.

Анна Рекер та оркестр виконали "Щедрик": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Анно, ви неймовірні. Подяка Андре за можливість це побачити. У мене теж аж очі помокріли. Я військовий з України, і велика моя мрія після перемоги – потрапити на ваш концерт. А зараз після цього ще більше бажання і натхнення з'явилося".

"Дякую! Наплакалась, не змогла стримати сліз".

"Це дуже зворушливо, аж до сліз. Дякую за чудове виконання! Дякую, маестро, за вашу роботу! Вітання з Києва".

"Як гарно! Одне з найкращих виконань нашого "Щедрика"".

Андре Ріє також поділився відео у своєму тіктоці. Воно вже зібрало понад 1 мільйон переглядів.

