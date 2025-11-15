Всесвітньо відомий нідерландський оркестр довів до сліз виконанням легендарного "Щедрика"
- Співачка українського походження Анна Рекер виконала "Щедрик" у супроводі оркестру під керівництвом Андре Ріє в нідерландському місті Маастрихт.
- Відео з виступу зібрало понад 1 мільйон переглядів на тіктоці Андре Ріє.
Співачка українського походження Анна Рекер виконала "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича у супроводі оркестру, яким керує нідерландський диригент і скрипаль Андре Ріє. Глядачі у залі не стримали емоцій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його ютуб-канал. Андре Ріє, Анна Рекер та оркестр Йоганна Штрауса, заснований диригентом, виконали "Щедрик" у нідерландському місті Маастрихт.
Андре Ріє зізнався – завжди думав, що "Щедрик" – це американська різдвяна пісня.
Але в моєму хорі є дівчина з України, вона підійшла до мене і сказала: "Це українська різдвяна пісня. Будь ласка, Андре, дозвольте мені заспівати цю пісню для моїх людей вдома, бо їм дуже важко". Я відразу сказав: "Так". Сподіваюся, ви всі згодні,
– розповів диригент.
Глядачі зустріли Анну Рекер гучними оплесками. Співачка виконала "Щедрик" українською мовою і зірвала овації. Люди у залі плакали під час виступу.
Анна Рекер та оркестр виконали "Щедрик": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Анно, ви неймовірні. Подяка Андре за можливість це побачити. У мене теж аж очі помокріли. Я військовий з України, і велика моя мрія після перемоги – потрапити на ваш концерт. А зараз після цього ще більше бажання і натхнення з'явилося".
- "Дякую! Наплакалась, не змогла стримати сліз".
- "Це дуже зворушливо, аж до сліз. Дякую за чудове виконання! Дякую, маестро, за вашу роботу! Вітання з Києва".
- "Як гарно! Одне з найкращих виконань нашого "Щедрика"".
Андре Ріє також поділився відео у своєму тіктоці. Воно вже зібрало понад 1 мільйон переглядів.
Що відомо про оркестр Йоганна Штрауса?
Андре Ріє заснував оркестр Йоганна Штрауса у Нідерландах у 1987 році. Колектив виступав у всій Європі, Північній Америці, Японії та Австралії. Він відомий своїми нетрадиційними виступами.
Оркестр отримав низку нагород, зокрема міжнародну музичну премію World Music Awards.
Разом із колективом регулярно виступають запрошені музиканти та співаки.