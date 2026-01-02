Де взяти стільки сил, – зірка "Кріпосної" оголосила про третю вагітність через рік після пологів

Акторка Анна Сагайдачна, яка здобула популярність завдяки ролі Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна", повідомила про третю вагітність.

Знаменитість опублікувала відео, де показала тест на вагітність. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сагайдачної.

До теми Відома дизайнерка Світлана Бевза чекає на третю дитину

Не знаю, де взяти стільки сил, але вірю в силу всесвіту, космосу і в те, що вони звідкись візьмуться. На наступний рік не буду вже вішати візочок на ялинку, якийсь він магічний, їй-богу. Тому всім, хто мріє і дуже чекає, обов'язково треба придбати. Працює,

– написала Анна.

Для довідки! Говорять, якщо повісити на ялинку іграшку у вигляді своєї мрії, то це обов'язково здійсниться у Новому році. Машинка – для тих, хто мріє про нову автівку. Будиночок – для того, щоб мати власну оселю. Коляску або дитячу пипку – до поповнення в родині.

Що відомо про дітей Анни Сагайдачної?