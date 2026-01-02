Де взяти стільки сил, – зірка "Кріпосної" оголосила про третю вагітність через рік після пологів
- Акторка Анна Сагайдачна оголосила про третю вагітність через рік після народження доньки.
- У грудні 2024 року вона народила донечку Міру, а також має сина Тимура від шлюбу з Євгеном Третяком.
Акторка Анна Сагайдачна, яка здобула популярність завдяки ролі Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна", повідомила про третю вагітність.
Знаменитість опублікувала відео, де показала тест на вагітність. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сагайдачної.
Не знаю, де взяти стільки сил, але вірю в силу всесвіту, космосу і в те, що вони звідкись візьмуться. На наступний рік не буду вже вішати візочок на ялинку, якийсь він магічний, їй-богу. Тому всім, хто мріє і дуже чекає, обов'язково треба придбати. Працює,
– написала Анна.
Для довідки! Говорять, якщо повісити на ялинку іграшку у вигляді своєї мрії, то це обов'язково здійсниться у Новому році. Машинка – для тих, хто мріє про нову автівку. Будиночок – для того, щоб мати власну оселю. Коляску або дитячу пипку – до поповнення в родині.
Що відомо про дітей Анни Сагайдачної?
- У грудні 2024 року акторка народила донечку Міру.
- Також в Анни є син Тимур від шлюбу з Євгеном Третяком. Сагайдачна розлучилася з чоловіком у червні 2024 року після 6 років подружнього життя.
- Відомо, що це був її другий шлюб. Уперше акторка вийшла заміж у студентські роки, але швидко розлучилися, бо чоловік ревнував її до роботи. Батька своєї доньки Анна наразі приховує від публіки.