Анна Саліванчук більше не самотня: акторка зізналася про новий роман після розлучення з нардепом

Відома українська акторка Анна Саліванчук зізналася, що більше не самотня. Після розлучення з колишнім чоловіком, народним депутатом Олександром Божковим, знаменитість вперше розповіла про зміни в особистому житті.

В інтерв'ю журналісту Олександру Преподобному артистка відверто поділилася, що тривалий час після розриву попередніх стосунків її серце було вільним.

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За словами акторки, вона залишалася самотньою понад три роки, проте зараз наважилася на нові почуття.

Так. В мене не було 3,5 років стосунків. Тільки зараз в мене щось схоже на стосунки,

– розповіла Анна Саліванчук.

Акторка вирішила поки не розкривати особистість свого нового обранця. Вона тримає в секреті ім'я чоловіка та будь-які подробиці роману, який тільки-но зароджується.

Анна Саліванчук / фото з інстаграму

Що відомо про розлучення Анни Саліванчук?

Анна Саліванчук перебувала у шлюбі з народним депутатом Олександром Божковим з 2015 по 2023 рік. Подружжя розійшлося зі скандалом і не змогло зберегти теплі стосунки. Раніше знаменитість зазначала, що колишній чоловік уникає їхніх спільних синів – Гліба та Микиту. За її словами, він не допомагає дітям фінансово, не підтримує з ними спілкування та загалом не бере участі у їхньому вихованні.

Анна Саліванчук з ексчоловіком / фото з інстаграму

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