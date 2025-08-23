3 серпня Анна Трінчер відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 24 роки. Співачка зробила собі розкішний подарунок – купила перший автомобіль.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Трінчер. Артистка зізналась, що мріяла про машину.

Я пам'ятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво, коли здійснюються твої мрії! Зараз, після довгого шляху трансформацій, переосмислення і відродження, я можу впевнено сказати: подарунки від інших ніколи не зрівняються з тим, що ти даруєш собі сам,

– написала Анна Трінчер.

Співачка поділилася, що купила саме той автомобіль, який хотіла. Ймовірно, це BMV.

Ця машина – моя нагорода за те, що колись я обрала свій шлях і не зійшла з нього, як би не було важко. Це подарунок собі на 24-й день народження, вдячність за постійну внутрішню та зовнішню роботу. Попереду ще багато праці, але я вже стрімко вриваюсь у новий етап свого життя,

– зазначила вона.

Реакція мережі

У коментарях під дописом Анну вітають з покупкою:

"Ця богиня може все! Пишаюсь тобою, зірочко".

"Вітаю. Радію, як за себе".

"Анюто, ти велика молодчинка і приклад, що все можливо! Далі – більше!"

"Вітаю! Пишаюсь, надихаюсь, беру приклад".

"У 24 роки. Сама. Ну, ти – гордість, Аню".

