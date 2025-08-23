Здійснила свою мрію: 24-річна Анна Трінчер придбала розкішний автомобіль
- Анна Трінчер купила свій перший автомобіль на 24-й день народження, про що повідомила в інстаграмі.
- Співачка поділилася, що автомобіль є нагородою за її зусилля і вибір власного шляху.
3 серпня Анна Трінчер відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 24 роки. Співачка зробила собі розкішний подарунок – купила перший автомобіль.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Трінчер. Артистка зізналась, що мріяла про машину.
Я пам'ятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво, коли здійснюються твої мрії! Зараз, після довгого шляху трансформацій, переосмислення і відродження, я можу впевнено сказати: подарунки від інших ніколи не зрівняються з тим, що ти даруєш собі сам,
– написала Анна Трінчер.
Співачка поділилася, що купила саме той автомобіль, який хотіла. Ймовірно, це BMV.
Ця машина – моя нагорода за те, що колись я обрала свій шлях і не зійшла з нього, як би не було важко. Це подарунок собі на 24-й день народження, вдячність за постійну внутрішню та зовнішню роботу. Попереду ще багато праці, але я вже стрімко вриваюсь у новий етап свого життя,
– зазначила вона.
Реакція мережі
У коментарях під дописом Анну вітають з покупкою:
- "Ця богиня може все! Пишаюсь тобою, зірочко".
- "Вітаю. Радію, як за себе".
- "Анюто, ти велика молодчинка і приклад, що все можливо! Далі – більше!"
- "Вітаю! Пишаюсь, надихаюсь, беру приклад".
- "У 24 роки. Сама. Ну, ти – гордість, Аню".
